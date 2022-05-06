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НАТО и ЕС также заинтересованы во вступлении Украины, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Европейский союз и НАТО также заинтересованы во вступлении Украины. Наша страна доказала это своей стойкостью.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"После того, что показали наши воины, что показала наша страна, я вообще глубоко убежден, что сегодня заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обоюдная, это и их, и наш интерес", - сказал он.

Как напомнил Ермак, сегодня Украина показала, что можно уже 72 дня противостоять одной из самых больших армий мира, не будучи членом ни одного военного союза.

Что касается перспектив вступления в НАТО он отметил, что "на самом деле, ничего нет постоянного в нашем быстро меняющемся мире".

"Услышав риторику со стороны НАТО по отношению к Финляндии, Швеции, мы понимаем, что, оказывается, может быть и по-другому", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

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