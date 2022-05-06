НАТО і ЄС також зацікавлені у вступі України, - Єрмак

"Після того, що показали наші воїни, що показала наша країна, я взагалі глибоко переконаний, що сьогодні зацікавленість в тому, щоб Україна була і в НАТО, і в ЄС, обопільна, це і їх, і наш інтерес", - сказав він.

Як нагадав Єрмак, сьогодні Україна показала, що можна вже 72 дні протистояти одній з найбільших армій світу, не будучи членом жодного військового союзу.

Що стосується перспектив вступу в НАТО він зазначив, що"насправді, нічого немає постійного в нашому швидко мінливому світі".

"Почувши риторику з боку НАТО по відношенню до Фінляндії, Швеції, ми розуміємо, що, виявляється, може бути і по-іншому", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розраховує отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.