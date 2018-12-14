НАТО и ЕС против создания армии в Косово

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО называют шаг о создании армии Косово несвоевременным

Генеральный секреать НАТО Йенс Столтенберг, а также Евопейский союз, отреагировали на решение парламента Косово о создании своей армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В частности, Столтенберг выразил сожаление о том, что это решение было принято, несмотря на озабоченность, выраженную НАТО.

"Хотя вопрос о преобразовании Сил безопасности Косово в принципе должны решать в Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг несвоевременен...С изменением мандата Североатлантическому совету теперь придется пересмотреть уровень взаимодействия НАТО с Силами безопасности Косово", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО по-прежнему поддерживает создание безопасной и надежной обстановки в Косово и стабильности на западных Балканах. Также он заявил, что все стороны должны обеспечить, чтобы сегодняшнее решение не привело к дальнейшему усилению напряженности в регионе.

"Я повторяю свой призыв к Приштине и Белграду сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к эскалации. НАТО продолжает поддерживать спонсируемый ЕС диалог между Белградом и Приштиной как единственное долговременное политическое решение для региона", - подчеркнул он.

Европейский союз также поддержал заявление НАТО, что мандат Сила безопасности Косово "следует менять только путем всеохватывающего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косово".

"Европейский союз ожидает, что Косово продолжит выполнять свои обязательства по первому соглашению, заключенному в Брюсселе в апреле 2013 года, и соглашениям по безопасности", - отмечается в заявлении ЕС.

Напомним, ранее главы МИД НАТО во время дискуссии относительно стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.