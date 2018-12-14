НАТО і ЄС проти створення армії в Косово

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

У НАТО називають крок про створення армії Косово несвоєчасним

Генеральний секреать НАТО Єнс Столтенберг, а також Евопейский союз, відреагували на рішення парламенту Косова про створення своєї армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Зокрема, Столтенберг висловив жаль з приводу того, що це рішення було прийнято, незважаючи на стурбованість, висловлену НАТО.

"Хоча питання про перетворення Сил безпеки Косова в принципі має вирішувати Косово, ми ясно дали зрозуміти, що цей крок невчасне...Зі зміною мандату Північноатлантичній раді тепер доведеться переглянути рівень взаємодії НАТО з Силами безпеки Косово", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО підтримує створення безпечної та надійної обстановки в Косово і стабільності на західних Балканах. Також він заявив, що всі сторони повинні забезпечити, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до подальшого посилення напруженості в регіоні.

"Я повторюю свій заклик до Пріштіни і Белграда зберігати спокій і утримуватися від будь-яких заяв чи дій, які можуть призвести до ескалації. НАТО продовжує підтримувати спонсорований ЄС діалог між Белградом і Пріштіною як єдине довгострокове політичне рішення для регіону", - підкреслив він.

Європейський союз також підтримав заяву НАТО, що мандат Сил безпеки Косово "слід змінювати тільки шляхом всеохоплюючого та поступового процесу відповідно до Конституції Косово".

"Європейський союз очікує, що Косово продовжить виконувати свої зобов'язання за першою угодою, укладеною у Брюсселі в квітні 2013 року, і угод з питань безпеки", - наголошується в заяві ЄС.

Нагадаємо, раніше глави МЗС НАТО під час дискусії щодо прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "несвоєчасною" ініціативу Косово по створенню армії.