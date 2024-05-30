У НАТО є тільки 5% засобів ППО, необхідних для захисту східного флангу, - FT

Видання зазначає, що війна Росії проти України наголосила на важливості протиповітряної оборони, оскільки Київ просить Захід надати додаткові системи і ракети для захисту своїх міст, військ та енергосистеми від щоденних бомбових нальотів.

Однак, за словами людей, обізнаних із конфіденційними планами оборони, складеними торік, країни НАТО здатні надати менш як 5% засобів ППО, необхідних для захисту своїх членів у центральній і східній Європі від повномасштабного нападу.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що здатність захищатися від ракет і повітряних ударів є "основною частиною плану із захисту Східної Європи від вторгнення", додавши: "А зараз у нас цього немає".

У четвер міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Празі на дводенні переговори, метою яких є підготовка до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні, де однією з центральних тем стане зміцнення європейської оборони.

Деякі європейські лідери і військові чиновники заявили, що до кінця десятиліття Росія може мати можливість атакувати країни-члени НАТО.