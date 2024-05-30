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У НАТО есть только 5% средств ПВО, необходимых для защиты восточного фланга, - FT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО располагает лишь малой частью средств ПВО, необходимых для защиты восточного фланга, что обнажает масштаб уязвимости континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что война России против Украины подчеркнула важность противовоздушной обороны, поскольку Киев просит Запад предоставить дополнительные системы и ракеты для защиты своих городов, войск и энергосистемы от ежедневных бомбовых налетов.

Однако, по словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, страны НАТО способны предоставить менее 5% средств ПВО, необходимых для защиты своих членов в центральной и восточной Европе от полномасштабного нападения.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и воздушных ударов является "основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения", добавив: "А сейчас у нас этого нет".

В четверг министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Праге на двухдневные переговоры, целью которых является подготовка к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле, где одной из центральных тем станет укрепление европейской обороны.

Некоторые европейские лидеры и военные чиновники заявили, что к концу десятилетия Россия может иметь возможность атаковать страны-члены НАТО.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

В прошлом году немецкое издание Bild опубликовало материалы, основанные на секретных документах НАТО. Согласно этим данным, альянс разрабатывает планы на случай возможного вторжения России.

В рамках подготовки к такому сценарию рассматриваются различные варианты противодействия.

Позже адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил о необходимости трансформации альянса. Запад, по его словам, должен быть готов к тому, что в современном мире любое событие, включая начало войны, может произойти внезапно.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб полагает, что для предотвращения войны необходимо не столько говорить, сколько действовать: наращивать обороноспособность и быть готовыми к любым вызовам.

Таким образом, НАТО и страны Запада предпринимают шаги по укреплению своей безопасности в условиях возросшей геополитической напряженности.

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