У НАТО есть только 5% средств ПВО, необходимых для защиты восточного фланга, - FT

Издание отмечает, что война России против Украины подчеркнула важность противовоздушной обороны, поскольку Киев просит Запад предоставить дополнительные системы и ракеты для защиты своих городов, войск и энергосистемы от ежедневных бомбовых налетов.

Однако, по словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, страны НАТО способны предоставить менее 5% средств ПВО, необходимых для защиты своих членов в центральной и восточной Европе от полномасштабного нападения.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО сказал, что способность защищаться от ракет и воздушных ударов является "основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения", добавив: "А сейчас у нас этого нет".

В четверг министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Праге на двухдневные переговоры, целью которых является подготовка к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле, где одной из центральных тем станет укрепление европейской обороны.

Некоторые европейские лидеры и военные чиновники заявили, что к концу десятилетия Россия может иметь возможность атаковать страны-члены НАТО.