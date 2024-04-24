ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Фінляндії: найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися

Середа 24 квітня 2024 09:01
UA EN RU
Президент Фінляндії: найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція і Фінляндія, як нові члени НАТО, повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру і пом'якшенні риторики про війну, але при цьому готуватися до неї.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Стубб, який перебуває з офіційним візитом у Стокгольмі, скористався можливістю обговорити питання оборони, зокрема військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - заявив він.

Президент Фінляндії додав, що подібна риторика може легко порушити у молодого покоління почуття безпеки і віру в майбутнє.

"Фінляндія і Швеція повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру", - заявив він, додавши, що, хоча "це звучить парадоксально", саме "тому ми хочемо мати сильні збройні сили і тому ми вступили в НАТО".

"Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - сказав він.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Швеція і Фінляндія, які до цього були відносно нейтральні, заявили про намір вступити в НАТО, побоюючись, що можуть стати наступними цілями Кремля.

У 2022 році Фінляндія стала 31-м членом НАТО, проте Швеції знадобився ще один рік для розв'язання проблем із Туреччиною та Угорщиною, які не хотіли ратифікувати заявку Стокгольма на приєднання до альянсу.

Минулого року видання Bild з посиланням на секретні документи військового командування НАТО повідомило, що альянс готується до вторгнення Росії. У зв'язку з цим Північноатлантичний альянс розробляв можливі сценарії війни з РФ.

Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме