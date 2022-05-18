НАТО достигнет компромисса в вопросе вступления Швеции и Финляндии, - Белый дом

В Белом доме убеждены, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, общий язык в этом вопросе будет найден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Мы убеждены, что Альянс достигнет консенсуса по поводу процесса присоединения Швеции и Финляндии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она также отметила, что уже некоторое время продолжаются беседы между правительствами этих стран.
"Я не могу говорить за правительство Турции о том, что им нужно или чего они хотят достичь. Но мы ощущаем уверенность в достижении согласия", - подчеркнула спикер администрации США.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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