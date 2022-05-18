НАТО достигнет компромисса в вопросе вступления Швеции и Финляндии, - Белый дом

В Белом доме убеждены, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, общий язык в этом вопросе будет найден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы убеждены, что Альянс достигнет консенсуса по поводу процесса присоединения Швеции и Финляндии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также отметила, что уже некоторое время продолжаются беседы между правительствами этих стран. "Я не могу говорить за правительство Турции о том, что им нужно или чего они хотят достичь. Но мы ощущаем уверенность в достижении согласия", - подчеркнула спикер администрации США.