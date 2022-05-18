НАТО досягне компромісу в питанні вступу Швеції і Фінляндії, - Білий дім

У Білому домі переконані, що, попри заяви Туреччини про небажання підтримати приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, спільну мову в цьому питанні буде знайдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми переконані, що Альянс досягне консенсусу з приводу процесу приєднання Швеції й Фінляндії", - заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона також зазначила, що вже деякий час тривають бесіди між урядами цих країн.

"Я не можу говорити за уряд Туреччини про те, що їм потрібно або чого вони хочуть досягти. Але ми відчуваємо впевненість у досягненні згоди", - підкреслила спікер Адміністрації США.