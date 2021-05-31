НАТО, Донбасс: какие темы могут вынести на референдумы в Украине

На референдуме в Украине могут поднять вопрос вступления в НАТО. Также могут вынести вопрос о количестве народных депутатов.
Об этом рассказали несколько информированных собеседников РБК-Украина, говорится в материале "Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы".
Источники сообщают, что на референдумах могут поднять вопросы:
Планы по поводу этих голосований упираются в уровень общественного отклика, выбор даты их проведения и формулировки вопросов, сообщили собеседники издания.
По их словам, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны 50%+1 избирателей страны.
Внутренняя социология показывает, что пока собрать больше 50% явки может только референдум о НАТО, пояснил один из собеседников в президентской команде. Но, по его словам, для этого референдума нужен какой-то повод, иначе люди не поймут спонтанность опроса.