RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НАТО, Донбас: які теми можуть винести на референдуми в Україні

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

На референдумі в Україні можуть підняти питання вступу до НАТО. Також можуть винести питання про кількість народних депутатів.

Про це розповіли кілька поінформованих співрозмовників РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми".

Джерела повідомляють, що на референдумах можуть підняти питання:

  • Донбасу,
  • вступу до НАТО,
  • кількості нардепів.

Плани з приводу цих голосувань впираються в рівень суспільного відгуку, вибір дати їх проведення та формулювання питань, повідомили співрозмовники видання.

За їх словами, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, проголосувати повинні 50%+1 виборців країни.

Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати більше 50% явки може тільки референдум про НАТО, пояснив один зі співрозмовників у президентській команді. Але, за його словами, для цього референдуму потрібен якийсь привід, інакше люди не зрозуміють спонтанність опитування.

Нагадаємо, у Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу.

Зазначимо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України референдумДонбасНАТО