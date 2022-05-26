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В НАТО договорились не поставлять Украине некоторые виды вооружений, - DPA

Новина українською →
Германия, Четверг 26 мая 2022 02:30
В НАТО договорились не поставлять Украине некоторые виды вооружений, - DPA Фото: В НАТО договорились не поставлять Украине некоторые виды вооружений (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Между странами НАТО существуют "неформальные" договоренности о воздержании от поставок в Украину некоторых систем вооружений. В частности, речь идет о западных танках и боевых самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По информации источников агентства, члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров.

Польша из-за этого отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29 советского производства.

"Как было подтверждено в среду в Брюсселе в кругах Альянса, риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму. Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры", - заявили источники.

В публикации при этом сообщается, что в НАТО внимательно следят за развитием событий в Украине и не исключают отправки тяжелой техники в случае необходимости.

Напомним, в США заявляют, Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам и Вашингтон не ограничивает их в таких поставках.

Добавим, что власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильским лицензиям и технологиям. Речь идет о ракетах Spike.

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