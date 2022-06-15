НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий

НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки воюющей Украины. Несмотря на это, в условиях современной агрессии РФ против Украины, НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам на Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши призвал активнее поставлять Украине оружие и артиллерию. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц. Он также подчеркнул, что украинцам сейчас очень необходима надежда и членство в ЕС – это наша основная надежда на будущее.
Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.
До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, так как Россия нарушила Будапештский меморандум.
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