НАТО чекає від Грузії дотримання санкцій проти Росії, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для Росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
В рамках щорічного Брюссельського форуму в ході дискусії Столтенберг заявив, що такі країни, як Грузія намагаються чинити спротив російській агресії. Саме тому на Мадридському саміті НАТО прийняли рішення наростити допомогу для цих країн, і Грузія є найбільш показовим прикладом.
Генсек НАТО зазначив, що альянс підтримує Грузію вже багато років, зокрема у впровадженні реформ, адже саме в Грузії ще у 2008 році проявилася тенденція російської агресивної поведінки проти сусідів, коли війська РФ вторглися в цю країну та захопила частину її територій.
"Важливо, щоб Грузія керувалася демократичними цінностями, в які ми всі віримо. Ми очікуємо від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій проти РФ", - сказав Столтенберг.
Він додав, що Кремль намагається своїми ворожими діями наростити вплив та контролювати країни колишнього Варшавського договору і сусідні з Росією держави.
11 пакет санкцій ЄС проти Росії
Європейський Союз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що він буде спрямований на боротьбу з обходом існуючих обмежень.
Відомо, що країни-члени ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни.
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