НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций против России, - Столтенберг

Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В рамках ежегодного Брюссельского форума в ходе дискуссии Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.
Генсек НАТО отметил, что альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска РФ вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий.
"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что Кремль пытается своими враждебными действиями нарастить влияние и контролировать страны бывшего Варшавского договора и соседние с Россией государства.
11 пакет санкций ЕС против России
Европейский Союз работает над 11-м пакетом санкций против России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений.
Известно, что страны-члены ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны.
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