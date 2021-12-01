НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины, - Столтенберг

НАТО продолжит активно способствовать созданию военных возможностей Украины. Альянс заинтересован в том, чтобы она могла эффективно себя защищать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам саммита в Риге министры иностранных дел стран НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и Российской Федерации.

До этого Столтенберг подчеркнул, что НАТО не гарантирует безопасность Украине, поскольку она не является его членом.