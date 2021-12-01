НАТО сприятиме створенню військових можливостей України, - Столтенберг

НАТО продовжить активно сприяти створенню військових можливостей України. Альянс зацікавлений в тому, щоб вона могла ефективно себе захищати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"НАТО буде активно сприяти створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. Ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, постачаємо техніку, також підтримуємо процес реформ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками саміту в Ризі міністри закордонних справ країн НАТО заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України та Російської Федерації.

До цього Столтенберг підкреслив, що НАТО не гарантує безпеку Україні, оскільки вона не є його членом.