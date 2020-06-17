НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

НАТО призвало Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Министры обороны государств НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Альянс также призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-брифинга.

При этом он добавил, что страны НАТО закупят дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения.

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в Российской Федерации", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил о важности стратегии совместного использования ядерного оружия.

Кроме того, Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет.

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Автор: РБК-Украина