НАТО не буде розміщувати нові ядерні ракети в Європі, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

НАТО закликало Китай взяти участь у міжнародних зусиллях з контролю над ядерними озброєннями.

Міністри оборони країн НАТО прийняли рішення не розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Альянс також закликав Китай взяти участь у міжнародних зусиллях з контролю над ядерними озброєннями.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час онлайн-брифінгу.

При цьому він додав, що країни НАТО закуплять додаткові засоби ППО Patriot і винищувачі п'ятого покоління.

"Країни НАТО прийняли рішення закупити додаткові системи ППО Patriot і SAMP/T, а також винищувачі п'ятого покоління у відповідь на створення нових ракет в Російській Федерації", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив про важливість стратегії спільного використання ядерної зброї.

Крім того, Єнс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет.

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Автор: РБК-Україна