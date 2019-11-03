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НАТО не будет проверять правомерность членства Турции

Новости » Политика     03.11.2019 - 12:53
НАТО не будет проверять правомерность членства Турции
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО не существует механизмов принятия мер в отношении государств-членов

НАТО не будет проверять правомерность членства Турции в альянсе из-за ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Столтенберга, участников НАТО объединяет приверженность демократии и права, однако альянс не будет принимать никаких мер в отношении Турции из-за операции в Сирии.

"Мы всегда напоминаем об этом в разных столицах, в том числе в Анкаре. Однако в НАТО, в отличие от Европейского союза, нет механизмов для того, чтобы принимать меры по отношению к участникам. НАТО - площадка, на которой союзники могут обмениваться мнениями честно и открыто", - пояснил он.

Генсек НАТО добавил, что Турция является важным союзником, который сделал существенный вклад в борьбу с "Исламским государством", а также принял у себя почти 4 млн беженцев из Сирии.

"Сейчас очень важно не рисковать тем большим прогрессом, которого мы добились в борьбе против нашего общего врага - ИГ", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее во время двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе страны-участницы альянса выступили с критикой в отношении Турции из-за начала военной операции на северо-востоке Сирии. Однако тогда в НАТО признали, что они мало что могут сделать для наказания Анкары.

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Новости Украины НАТОЙенс СтолтенбергТурцияСирия
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