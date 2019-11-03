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НАТО не перевірятиме правомірність членства Туреччини

Новини » Політика     03.11.2019 - 12:53
НАТО не перевірятиме правомірність членства Туреччини
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

У НАТО не існує механізмів впровадження заходів щодо держав-членів

НАТО не перевірятиме правомірність членства Туреччини в альянсі через її військову операцію на північному сході Сирії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

За словами Столтенберга, учасників НАТО об'єднує прихильність до демократії та права, однак альянс не буде вживати жодних заходів щодо Туреччини через операцію в Сирії.

"Ми завжди нагадуємо про це в різних столицях, в тому числі в Анкарі. Однак в НАТО, на відміну від Європейського союзу, немає механізмів для того, щоб вживати заходів по відношенню до учасників. НАТО - майданчик, на кому союзники можуть обмінюватися думками чесно і відкрито", - пояснив він.

Генсек НАТО додав, що Туреччина є важливим союзником, який зробив суттєвий внесок в боротьбу з "Ісламською державою", а також прийняв у себе майже 4 млн біженців з Сирії.

"Зараз дуже важливо не ризикувати тим великим прогресом, якого ми добилися в боротьбі проти нашого спільного ворога - ІД", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше під час дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі держави-учасниці альянсу виступили з критикою щодо Туреччини через початок військової операції на північному-сході Сирії. Однак тоді в НАТО визнали, що вони мало що можуть зробити для покарання Анкари.

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