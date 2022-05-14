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НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, - глава МИД Словакии

Фото: министр иностранных дел Словакии Иван Корчок (Georgi Licovski / EPA / ТАСС )
Автор: РБК-Украина

Страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы украинских войск.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"НАТО готов поддерживать Украину, пока она не выиграет войну", - заявил Корчок перед встречей глав МИД стран Альянса в Берлине.

Он подчеркнул, что Россия уже проиграла эту войну политически. Руководство РФ не сумело добиться желаемых результатов и значительно ухудшило положение своей страны.

Ранее мы сообщали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться стороной конфликта.

Также мы писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина не отказывается от вступления в НАТО. При этом украинские власти не будут откладывать вступление в Североатлантический альянс.

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