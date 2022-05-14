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НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги, - голова МЗС Словаччини

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок (Georgi Licovski / EPA / ТАСС)
Автор: РБК-Україна

Країни НАТО готові надавати підтримку Україні щодо стримування російської агресії до перемоги українських військ.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"НАТО готовий підтримувати Україну, поки вона не виграє війну", - заявив Корчок перед зустріччю глав МЗС країн Альянсу в Берліні.

Він наголосив, що Росія вже програла цю війну політично. Керівництво РФ не зуміло досягти бажаних результатів і значно погіршило становище своєї країни.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Єнса Столтенберга, НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Проте Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Також ми писали, що віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО. При цьому українська влада не відкладатиме вступ до Північноатлантичного альянсу.

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