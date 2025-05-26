У НАТО бояться нового скандалу з Трампом? Саміт у Гаазі скоротили, - ЗМІ

Саміт НАТО, який повинен пройти у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою. Він може бути випробуванням для Марка Рютте на посаді генерального секретаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.
Як пише видання, Марку Рютте, ймовірно, знадобляться всі його дипломатичні навички, щоб забезпечити успіх саміту. Зокрема, мова і про задоволення президента США Дональда Трампа.
Зокрема, мова про саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого президентського терміну Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом визначило тон усього засідання. Тоді ж Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації.
Згідно з інформацією ЗМІ, для уникнення надмірних приводів для конфліктів серед членів Альянсу саміт скорочено з трьох днів до двох. Програма ще не затверджена, але, вірогідно, першого дня відбудеться офіційна вечеря, а другого - дві робочі сесії: одна зосередиться на витратах на оборону, а інша - на питаннях розвитку оборонної промисловості.
Оскільки кілька європейських союзників виявляють інтерес до закупівлі оборонної продукції з Японії та Південної Кореї, на останній сесії, ймовірно, будуть присутні чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО - Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.
Президент України Володимир Зеленський був почесним гостем на попередніх самітах НАТО. Хоча наразі немає підтвердження його запрошення, більшість представників НАТО вважають, що він все ж таки приїде.
А ось глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявляв, що відмова президенту України Володимиру Зеленському у візиті буде "серйозною стратегічною помилкою", оскільки це буде єдиною темою, про яку писатимуть ЗМІ після зустрічі. Однак якщо Зеленський все ж приїде, то, ймовірно, для нього не буде організоване окреме засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час двох попередніх самітів.
На початку травня видання Der Spiegel писало, що Трамп може проігнорувати саміт НАТО. Ми писали, що саме може стати причиною. Водночас, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.
А ось генсекретар НАТО Марк Рютте розповів, що під час саміту НАТО у Гаазі країни-члени Альянсу планують обговорити військову допомогу Україні.
Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.
Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
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