У НАТО бояться нового скандалу з Трампом? Саміт у Гаазі скоротили, - ЗМІ

Як пише видання, Марку Рютте, ймовірно, знадобляться всі його дипломатичні навички, щоб забезпечити успіх саміту. Зокрема, мова і про задоволення президента США Дональда Трампа.

Зокрема, мова про саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого президентського терміну Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом визначило тон усього засідання. Тоді ж Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Згідно з інформацією ЗМІ, для уникнення надмірних приводів для конфліктів серед членів Альянсу саміт скорочено з трьох днів до двох. Програма ще не затверджена, але, вірогідно, першого дня відбудеться офіційна вечеря, а другого - дві робочі сесії: одна зосередиться на витратах на оборону, а інша - на питаннях розвитку оборонної промисловості.

Оскільки кілька європейських союзників виявляють інтерес до закупівлі оборонної продукції з Японії та Південної Кореї, на останній сесії, ймовірно, будуть присутні чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО - Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.

Президент України Володимир Зеленський був почесним гостем на попередніх самітах НАТО. Хоча наразі немає підтвердження його запрошення, більшість представників НАТО вважають, що він все ж таки приїде.

А ось глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявляв, що відмова президенту України Володимиру Зеленському у візиті буде "серйозною стратегічною помилкою", оскільки це буде єдиною темою, про яку писатимуть ЗМІ після зустрічі. Однак якщо Зеленський все ж приїде, то, ймовірно, для нього не буде організоване окреме засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час двох попередніх самітів.