Не НАТО или "биолаборатории". Подоляк указал на настоящий интерес России

"Любые разговоры о расширении НАТО и провоцирование России на войну - это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые "биолаборатории" - элементы пропаганды. Все, что интересует Россию - уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", - отметил Подоляк.

Напомним, как заявили в Пентагоне, несмотря на полный провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.

В то же время Британии заверили, сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

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