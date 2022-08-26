UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не НАТО или "биолаборатории". Подоляк указал на настоящий интерес России

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Расширение НАТО или заявления про фейковые "биолаборатории" является только пропагандой. На самом деле агрессия России заключается в ее желании уничтожить соседей и восстановить Советский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любые разговоры о расширении НАТО и провоцирование России на войну - это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые "биолаборатории" - элементы пропаганды. Все, что интересует Россию - уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", - отметил Подоляк.

Напомним, как заявили в Пентагоне, несмотря на полный провал в войне, президент РФ Владимир Путин не отказался от плана захвата большей части Украины.

В то же время Британии заверили, сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОИрина ПодолякВойна России против Украины