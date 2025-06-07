НАТО безсиле. Коваленко попередив Європу про загрозу дронів на оптоволокні

За словами Коваленка, розвивати цей напрямок Росії буде допомагати Китай. І вже скоро дальність дронів на оптоволокні буде становити 30-50 кілометрів, а через рік, можливо, і більше.

"В армій НАТО немає технологій протидії, взагалі. Частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою з 80-х і до 2022 - більше не дає такої переваги на полі бою перед масою людей та дронів", - наголосив керівник ЦПД.

За його словами, Захід не зробив висновків після того, як Іран під санкціями зміг розвинути сферу ударних БПЛА. Ба більше, російська війна проти України дала Тегерану новий ривок в розвитку.

"Тут або ворушитися, або далі сидіти і думати, що танки Leopard і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать", - резюмував Коваленко.