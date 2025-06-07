НАТО бессильно. Коваленко предупредил Европу об угрозе дронов на оптоволокне

Украина и Россия сейчас активно работают над развитием ударных дронов на оптоволокне. И это сейчас очень важно понять Европе.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
По словам Коваленко, развивать это направление России будет помогать Китай. И уже скоро дальность дронов на оптоволокне будет составлять 30-50 километров, а через год, возможно, и больше.
"У армий НАТО нет технологий противодействия, вообще. Часть высокотехнологичного оружия, которая была преимуществом с 80-х и до 2022 - больше не дает такого преимущества на поле боя перед массой людей и дронов", - подчеркнул руководитель ЦПД.
По его словам, Запад не сделал выводов после того, как Иран под санкциями смог развить сферу ударных БПЛА. Более того, российская война против Украины дала Тегерану новый рывок в развитии.
"Тут или шевелиться, или дальше сидеть и думать, что танки Leopard и ограниченное количество крылатых ракет все решат", - резюмировал Коваленко.
Дроны на оптоволокне играют в войне России против Украины все более заметную роль, особенно в условиях активного использования РЭБов, которые блокируют радиосигнал связи или GPS. Эти дроны управляются и передают видео не по радиоканалу, а через сверхтонкий оптоволоконный кабель, который тянется за дроном из катушки.
В начале апреля оборонный кластер Brave1 провел первые испытания украинских FPV-дронов на оптоволокне с радиусом действия более 20 километров. Тогда свои дроны протестировали 15 украинских разработчиков.
Украина также пытается препятствовать производству дронов на оптоволокне в РФ. В частности, в мае под атакой оказался завод оптоволоконных систем в Саранске. Российский завод серьезно пострадал, даже решался вопрос его полной остановки.
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