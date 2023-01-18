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У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі

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Середа 18 січня 2023 13:25
У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі Фото: у НАТО заявили про розширення своїх бойових груп на східному фланзі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У НАТО заявили, що незабаром розширять свої бойові групи на східному фланзі до бригадного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання військового комітету.

"НАТО досягає прогресу щодо швидкого розширення своїх бойових груп на східному фланзі до бригадного рівня... Ця мета буде досягнута в найкоротші терміни", - заявив він.

Крім того, Джоане закликав союзників збільшити виробництво техніки та боєприпасів як для України, так і для власної оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Румунії прибули літаки далекого радіолокаційного виявлення Північноатлантичного альянсу. Він має стежити за воєнними діями Росії в Україні.

Також ми писали, що президент Румунії Клаус Йоханніс закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі на фоні війни проти України.

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