У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі

Фото: у НАТО заявили про розширення своїх бойових груп на східному фланзі (Getty Images)

У НАТО заявили, що незабаром розширять свої бойові групи на східному фланзі до бригадного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання військового комітету.