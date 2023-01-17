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Слідкуватимуть за війною в Україні. У Румунію прибули розвідувальні літаки НАТО

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Бухарест, Вівторок 17 січня 2023 16:06
Слідкуватимуть за війною в Україні. У Румунію прибули розвідувальні літаки НАТО Ілюстративне фото: у Румунію прибули розвідувальні літаки НАТО (flickr by Caspar Smit)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 17 січня, до Румунії прибули літаки дальнього радіолокаційного стеження Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Румунії Анхеля Тілвара у Facebook.

"Літаки-розвідники ДРЛС (дальнього радіолокаційного стеження) прибули до Бухаресту, звідки вони будуть передавати інформацію НАТО про будь-які тактичні та оперативні переміщення поблизу кордону альянсу. В умовах незаконної війни Росії проти України НАТО стежитиме за військовими діями на східному фланзі за допомогою літаків ДРЛО . Румунія та союзники у безпеці", - зазначив міністр оборони.

При цьому, як зазначають румунські ЗМІ, сьогодні на території країни знаходяться щонайменше три розвідувальні літаки НАТО.

Нагадаємо, ще 13 січня стало відомо, що НАТО планує перекинути свої розвідувальні літаки з Німеччини до Румунії.

Також ми писали, що президент Румунії Клаус Йоханніс закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі на фоні війни проти України.

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