Слідкуватимуть за війною в Україні. У Румунію прибули розвідувальні літаки НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Румунії Анхеля Тілвара у Facebook.

"Літаки-розвідники ДРЛС (дальнього радіолокаційного стеження) прибули до Бухаресту, звідки вони будуть передавати інформацію НАТО про будь-які тактичні та оперативні переміщення поблизу кордону альянсу. В умовах незаконної війни Росії проти України НАТО стежитиме за військовими діями на східному фланзі за допомогою літаків ДРЛО . Румунія та союзники у безпеці", - зазначив міністр оборони.

При цьому, як зазначають румунські ЗМІ, сьогодні на території країни знаходяться щонайменше три розвідувальні літаки НАТО.