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В НАТО анонсировали расширение боевых групп на восточном фланге

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Среда 18 января 2023 13:25
В НАТО анонсировали расширение боевых групп на восточном фланге Фото: в НАТО заявили о расширении своих боевых групп на восточном фланге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В НАТО заявили, что уже вскоре расширят свои боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во время заседания военного комитета.

"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня... Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", - заявил он.

Кроме того, Джоанэ призвал союзников увеличить увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынию прибыли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса. Он должен следить за военными действиями России в Украине.

Также мы писали, что президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге на фоне войны РФ против Украины.

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