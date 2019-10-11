НАТО может расширить присутствие в странах Балтии

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Литва призвала НАТО развернуть силы ПВО в стране

Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам немецкого министра альянс может в частности предоставить силы противовоздушной обороны в регионе.

Также посетивший Руклу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране, отметив, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

В первой половине 2017 года в страны Балтии и Польшу была переброшены силы НАТО в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек.

Напомним, в августе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.