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Украина выступила за усиление НАТО в Восточной Европе

Новости » Политика    15.10.2019 - 13:29
Украина выступила за усиление НАТО в Восточной Европе
Фото: Василий Боднар (facebook.com/UkraineMFA)

Украина поддерживает все соответствующие инициативы НАТО

Украина поддерживает все инициативы НАТО, направленные на усиление присутствия в Восточной Европе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает пресс-служба МИД в Facebook.

Сообщается, что Боднар провел встречу со словацкими и чешскими СМИ в рамках пресс-тура по Украине. В частности, он рассказал о ситуации в контексте российской военной агрессии, а также заявил, что Украина поддерживает все инициативы партнеров по Североатлантическому альянсу, направленные на усиление НАТО в регионе.

Кроме того, Боднар выразил надежду на продление санкций против России, дальнейшую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны европейских партнеров.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс открыт для конструктивного диалога с Россией.

Отметим, до этого представительство НАТО в Украине поддержало так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе. Кроме того, в НАТО считают данную формулу единственным путем к политическому урегулированию ситуации на востоке Украины.

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