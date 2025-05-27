Натиснути на Путіна: WSJ дізналося, коли Трамп може запровадити нові санкції проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Такий крок може бути зроблено, оскільки Трамп відчуває зростаюче розчарування через "нападки" глави Кремля Володимира Путіна на Україну (найімовірніше, йдеться про обстріли) і повільні темпи мирних переговорів, сказали люди, знайомі з думками президента США.

Одне з джерел повідомило, що обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції, але обговорюються інші варіанти тиску на Путіна з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, включно з 30-денним припиненням вогню. Водночас видання пише, що Трамп може вирішити не вводити нові санкції.

Також у публікації сказано, що президент США втомився від мирних переговорів і подумує про те, щоб відмовитися від них, якщо останній ривок не спрацює. Водночас неясно, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу і чи продовжить Америка надавати військову допомогу Україні.

Протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску відчитати Путіна за те, що він не погодився на припинення вогню, яке підтримала Україна. Але за словами чиновників, мислення лідера США визначалося трьома ключовими поглядами.

По-перше, його неприязню до президента України Володимира Зеленського, якого Трамп вважав таким, що заохочує подальший конфлікт, наполягаючи на санкціях (хоча Зеленський погодився на припинення вогню).

Також Трамп вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але ускладнять зусилля з відродження американо-російських економічних зв'язків.

І третій фактор - Трамп відчував, що знає Путіна і що диктатор покладе край війні як особисту послугу. Однак небажання глави Кремля поступитися зіпсувало думку президента США про свого колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.