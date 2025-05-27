Надавить на Путина: WSJ узнало, когда Трамп может ввести новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Такой шаг может быть предпринят, поскольку Трамп испытывает растущее разочарование из-за "нападок" главы Кремля Владимира Путина на Украину (скорее всего, речь об обстрелах) и медленных темпов мирных переговоров, сказали люди, знакомые с мыслями президента США.

Один из источников сообщил, что ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня. При этом издание пишет, что Трамп может решить не вводить новые санкции.

Также в публикации сказано, что президент США устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает. В то же время неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и продолжит ли Америка оказывать военную помощь Украине.

В течении нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению отчитать Путина за то, что он не согласился на прекращения огня, которое поддержала Украина. Но по словам чиновников, мышление лидера США определялось тремя ключевыми взглядами.

Во-первых, его неприязнью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого Трамп считал поощряющим дальнейший конфликт, настаивая на санкциях (хотя Зеленский согласился на прекращения огня).

Также Трамп считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но затруднят усилия по возрождению американо-российских экономических связей.

И третий фактор - Трамп чувствовал, что знает Путина и что диктатор положит конец войне в качестве личной услуги. Однако нежелание главы Кремля уступить испортило мнение президента США о своем коллеге, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, в ходе которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.