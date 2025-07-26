Наталі Портман назвала салат, який їсть з дитинства: це секрет її молодості

Голлівудська зірка Наталі Портман славиться не лише своїми ролями, а й витонченою фігурою, молодим виглядом та здоровим способом життя. Одним із її секретів є простий, але надзвичайно смачний салат, який акторка часто вживає для підтримки гарної форми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
44-річна Портман розповіла, що відверта прихильниця веганської дієти. Вона також поділилася подробицями про свій улюблений салат, який її мама готувала постійно, коли вона була ще підлітком.
"Ми їли його на сніданок, обід і вечерю. Моя мама просто постійно його готувала", - розповіла вона.
Найкраще в цьому свіжому й ароматному салаті те, що він готується лише з кількох інгредієнтів. Зокрема, це просто огірок, помідор, лимон, оливкова олія та сіль.
Улюблений салат Портмана має багато переваг. Помідори можуть знизити ризик серцевих захворювань, допомогти в профілактиці раку та покращити здоров'я шкіри та травлення.
Огірок зволожує організм, має низький вміст калорій і може допомогти захистити від таких захворювань, як рак і діабет. Оливкова олія має протизапальні та омолоджувальні властивості, а лимон багатий на вітамін С та антиоксиданти, що є однією з причин, чому його часто кидають у воду.
Акторка дотримується веганського харчування вже багато років, і в її раціоні є кілька категорій продуктів, яких вона свідомо уникає:
Причини такого вибору:
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