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Натали Портман назвала салат, который ест с детства: это секрет ее молодости

Актриса Натали Портман назвала любимый салат (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Голливудская звезда Натали Портман славится не только своими ролями, но и изящной фигурой, молодым видом и здоровым образом жизни. Одним из ее секретов является простой, но очень вкусный салат, который актриса часто употребляет для поддержания хорошей формы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Какой любимый салат звезды

44-летняя Портман рассказала, что откровенная поклонница веганской диеты. Она также поделилась подробностями о своем любимом салате, который ее мама готовила постоянно, когда она была еще подростком.

"Мы ели его на завтрак, обед и ужин. Моя мама просто постоянно его готовила", - рассказала она.

Лучшее в этом свежем и ароматном салате то, что он готовится всего из нескольких ингредиентов. В частности, это просто огурец, помидор, лимон, оливковое масло и соль.

Любимый салат Портмана имеет много преимуществ. Помидоры могут снизить риск сердечных заболеваний, помочь в профилактике рака и улучшить здоровье кожи и пищеварения.

Огурец увлажняет организм, имеет низкое содержание калорий и может помочь защитить от таких заболеваний, как рак и диабет. Оливковое масло обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами, а лимон богат витамином С и антиоксидантами, что является одной из причин, почему его часто бросают в воду.

Натали Портман (фото: Getty Images)

Чего избегает в питании Натали Портман

Актриса придерживается веганского питания уже много лет, и в ее рационе есть несколько категорий продуктов, которых она сознательно избегает:

  • мясо - она не употребляет ни одного вида мяса (говядина, свинина, птица, рыба)
  • молочные продукты - отказалась от молока, сыра, йогуртов, масла и т.д.
  • яйца - исключены из рациона
  • мед - как многие веганы, она избегает продуктов животного происхождения, включая мед
  • продукты с желатином - ведь желатин изготавливается из животных компонентов

Причины такого выбора:

  • этические соображения - защита прав животных
  • экологическое сознание - веганство способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду
  • здоровье - она говорит о пользе веганской диеты для улучшения самочувствия

Натали Портман (фото: Getty Images)

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