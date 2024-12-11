Насувається похолодання. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні
Завтра, 12 грудня, з України піде циклон. Замість нього прийде похолодання, пік якого наступить 13-14 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом, завтра, 12-го грудня, поступово піде з України. Вітер очікується з північного заходу, помірний, часом до сильного", - розповіла вона.
Температура повітря вночі становитиме 0...-4 градуси морозу, на півдні від -1...+3 градусів, а протягом дня очікується -3...+3 градусів.
Погода у Києві
У Києві найближчої ночі мокрий сніг, завтра вдень без опадів. Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря вночі та вдень 0...-2 градусів.
Похолодання в Україні
Крім того, із завтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає, очікується ожеледиця.
"Із 13-го грудня в більшості областей України передбачається відчутне похолодання! У столиці 13-14 грудня похолоднішає до помірних морозів", - зазначила Діденко.
Погода в Україні
Про те, що в Україні похолодає синоптики вже повідомляли. Так, похолодання йде в Україну "за планом", 12 грудня. Зокрема, протягом 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів.
Але вже з 15 грудня в Україні знову потеплішає, тож довго мерзнути не доведеться.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.