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Насувається похолодання. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 13 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 13 жовтня, в Україні буде досить тепло, хоча місцями можуть бути дощі. Щоправда, незабаром прийде суттєве похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами синоптика, поки можна порадіти теплій погоді.

"13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ", - розповіла вона.

Діденко зазначила, що у більшості областей сходу та півдня - без опадів.

"Впродовж завтрашнього дня очікується +14...+18 градусів, на півдні та заході +16...+22 градуси. Вітер буде в Україні переважно північно-західний, помірний", - констатувала вона.

Погода в Києві

У Києві у п'ятницю пройде місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення, +17,+18 градусів.

Погода на вихідних та похолодання

"В суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло.Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ", - додала Діденко.

За її даними, вже у понеділок, 16 жовтня, "розпочнеться холодяка".

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