Насувається похолодання. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

У п'ятницю, 13 жовтня, в Україні буде досить тепло, хоча місцями можуть бути дощі. Щоправда, незабаром прийде суттєве похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За словами синоптика, поки можна порадіти теплій погоді.
"13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ", - розповіла вона.
Діденко зазначила, що у більшості областей сходу та півдня - без опадів.
"Впродовж завтрашнього дня очікується +14...+18 градусів, на півдні та заході +16...+22 градуси. Вітер буде в Україні переважно північно-західний, помірний", - констатувала вона.
Погода в Києві
У Києві у п'ятницю пройде місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення, +17,+18 градусів.
"В суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло.Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ", - додала Діденко.
За її даними, вже у понеділок, 16 жовтня, "розпочнеться холодяка".
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