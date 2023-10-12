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Надвигается похолодание. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 13 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 13 октября, в Украине будет достаточно тепло, хотя местами и могут быть дожди. Правда, скоро придет существенное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По словам синоптика, пока можно порадоваться теплой погоде.

"13 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковщине и Одесщине местами пройдет небольшой дождь", - рассказала она.

Диденко отметила, что в большинстве областей востока и юга - без осадков.

"В течение завтрашнего дня ожидается +14...+18 градусов, на юге и западе +16...+22 градуса. Ветер будет в Украине преимущественно северо-западный, умеренный", - констатировала она.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу пройдет местами небольшой дождь, максимальная температура воздуха будет еще комфортнее, +17, +18 градусов.

Погода на выходных и похолодание

"В субботу в Киеве будет сухо, солнечно и тепло. Воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь", - добавила Диденко.

По ее данным, уже в понедельник, 16 октября, "начнется холодяка".

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