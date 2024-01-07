Насувається негода. В Україні очікуються сніг і дощ, місцями до -20

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у більшості областей сьогодні дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області - хуртовина, а на півдні - дощ.

Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря сьогодні від +1 до -4, на півдні +5 +10, а на півночі -7 -12 градусів. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -8 -10 градусів.