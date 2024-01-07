Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в большинстве областей сегодня дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега. В центральных регионах и Донецкой области - метель, а на юге - дождь.

Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха сегодня от +1 до -4, на юге +5 +10, а на севере -7 -12 градусов. В Черниговской и Сумской области синоптики прогнозируют местами -15 -20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров день и ночь в Киеве покажут -8 -10 градусов.