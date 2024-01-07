RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Надвигается непогода. В Украине ожидается снег и дождь, местами до -20

Фото: на Украину надвигается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 7 января ухудшится. Ожидается снег, дождь и местами мороз до -20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в большинстве областей сегодня дождь и мокрый снег, гололедица, налипание мокрого снега. В центральных регионах и Донецкой области - метель, а на юге - дождь.

Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха сегодня от +1 до -4, на юге +5 +10, а на севере -7 -12 градусов. В Черниговской и Сумской области синоптики прогнозируют местами -15 -20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров день и ночь в Киеве покажут -8 -10 градусов.

Напомним, из-за непогоды в Киевской и Одесской областях энергетиков перевели на усиленный режим работы. Возможны локальные аварии из-за ветра и осадков.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве