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Насувається негода: у багатьох областях оголосили штормове попередження

Фото: синоптики попередили про погіршення погоди 31 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 31 серпня погіршиться у низці областей. Там оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.

Синоптики зазначають, що завтра, 31 серпня, у правобережній частині України погода зіпсується. На зміну спеці прийдуть опади.

Завтра правобережні області України накриють дощі, очікуються грози. В окремих районах можливий град. Крім того, синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

Через негоду у частині областей оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Пекельна спека в Україні

Нагадаємо, останніми днями в Україні фіксують аномальну спеку. Крім того, у більшості областей спостерігається майже безвітряна погода.

Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, що потрібно їсти та пити під час спеки.

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