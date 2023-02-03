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Насувається хуртовина. У чотирьох областях оголосили штормове попередження

Фото: у чотирьох областях оголосили штормове попередження 4 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 4 лютого, деяких регіонах України очікується хуртовина та значний сніг. Українців попередили про можливі ускладнення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"4 лютого у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як повідомлялось, у наступні декілька днів у Києві та Київській області очікується зниження температури. Відтепер як у нічні, так і в денні години переважатиме мороз, але не дуже сильний.

Нагадаємо, холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.

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