Наступну ціль визначено: ЗМІ розкрили, хто після Венесуели потрапить під руку Трампа

На тлі нещодавніх дій США у Венесуелі та погроз щодо Гренландії Канада уважно відстежує можливі ризики для своєї безпеки та економіки, оцінюючи перспективу тиску з боку Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg .

Потенційні загрози

Деякі експерти не виключають сценарію "військового примусу" з боку США. Як зазначає Томас Гомер-Діксон, спроба тиску з боку Вашингтона може виявитися "надзвичайно дорогою".

Колишній радник канадського уряду з питань безпеки та кордонів Веслі Ворк підкреслює, що дії США у Венесуелі та Гренландії - "сигнали тривоги для Канади, які показують, що Сполучені Штати змінилися".

Економічні та військові ризики

Аналітики вважають малоймовірним військове вторгнення в Канаду, проте можливі заходи економічного тиску, включно зі скасуванням пільг USMCA або введенням нових мит, що може сильно вдарити по країні, враховуючи, що близько 70% канадського експорту йде в США.

Збройні сили Канади, що налічують менш ніж 100 000 осіб, поки що не готові до більш ворожої обстановки, хоча уряд планує розширення армії та інвестиції в озброєння.

Суверенітет і торговельна залежність

Спроби диверсифікації торгівлі, зокрема на країни Азії, частково знижують залежність від США. Проте доцент Карлтонського університету Філіп Лагассе попереджає, що що більше поступок Канада робить заради збереження доступу до американського ринку, то вищий ризик поступової втрати реального суверенітету, навіть при формальному збереженні незалежності.

Територіальні амбіції

Президент США не раз називав Канаду "51-м штатом", наполягаючи на приєднанні до своєї країни, і раніше запроваджував великі мита на канадський експорт, що переросло в торгове протистояння між сусідніми державами.