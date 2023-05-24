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На наступному "Рамштайні" обговорять передачу Україні F-16, - Пентагон

Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/PatrickSRyder)
Автор: Антон Малиновський

На наступній зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться 25 травня, обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів та передачу винищувачів F-16.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зустріч почнеться з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про перебіг подій на фронті. В Пентагоні очікують, що пріоритетними темами залишаться посилення наземної протиповітряної оборони та забезпечення військових боєприпасами.

"А потім буде також дискусія про підготовку F-16", - підкреслив Райдер.

Він підкреслив, що навчання українські пілоти проходитимуть в Європі, але детальну інформацію щодо цього надавати відмовився.

Зустрічі в форматі "Рамштайн"

На цих зустрічах міністри оборони країн-союзників вирішують питання надання України озброєння за нагальними потребами. Наприклад, там приймались рішення щодо формування "танкової коаліції".

Наразі пройшло уже 11 зустрічей у форматі "Рамштайн", подробиці останнього з них можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

А напередодні цього "Рамштайну" міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Серед іншого, вони озвучили, що на засіданні буде піднята тема підтримки маневрених можливостей бронетанкової техніки ЗСУ.

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Зустріч РамштайнВійськова допомогаF-16