На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине F-16, - Пентагон

Встреча начнется с того, что Украина озвучит срочные нужды и расскажет о ходе событий на фронте. В Пентагоне ожидается, что приоритетными темами останутся усиление наземной противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами.

"А потом будет также дискуссия о подготовке F-16", – подчеркнул Райдер.

Он подчеркнул, что обучение украинские пилоты будут проходить в Европе, но подробную информацию по этому поводу предоставлять отказался.

Встречи в формате "Рамштайн"

На этих встречах министры обороны стран-союзников решают вопрос предоставления Украины вооружения по неотложным потребностям. Например, там принимались решения о формировании "танковой коалиции".

Прошло уже 11 встреч в формате "Рамштайн", подробности последнего из них можно прочитать в материале РБК-Украина.

А в преддверии этого "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Среди прочего они озвучили, что на заседании будет поднята тема поддержки маневренных возможностей бронетанковой техники ВСУ.

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