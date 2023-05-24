RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На следующем "Рамштайне" обсудят передачу Украине F-16, - Пентагон

Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/PatrickSRyder)
Автор: Антон Малиновский

На следующей встрече "Рамштайн", которая состоится 25 мая, обсудят усиление украинского ПВО, предоставление боеприпасов и передачу истребителей F-16.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Встреча начнется с того, что Украина озвучит срочные нужды и расскажет о ходе событий на фронте. В Пентагоне ожидается, что приоритетными темами останутся усиление наземной противовоздушной обороны и обеспечение военных боеприпасами.

"А потом будет также дискуссия о подготовке F-16", – подчеркнул Райдер.

Он подчеркнул, что обучение украинские пилоты будут проходить в Европе, но подробную информацию по этому поводу предоставлять отказался.

Встречи в формате "Рамштайн"

На этих встречах министры обороны стран-союзников решают вопрос предоставления Украины вооружения по неотложным потребностям. Например, там принимались решения о формировании "танковой коалиции".

Прошло уже 11 встреч в формате "Рамштайн", подробности последнего из них можно прочитать в материале РБК-Украина.

А в преддверии этого "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Среди прочего они озвучили, что на заседании будет поднята тема поддержки маневренных возможностей бронетанковой техники ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча РамштайнВоенная помощьF-16