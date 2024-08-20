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Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень світла, - глава "Укренерго"

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У разі відсутності форс-мажорів, наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) - будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.

"І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", - додав глава "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після тривалої перерви цього тижня в Україні знову почали вимикати електроенергію. Причиною став дефіцит в енергосистемі через повернення спеки.

Однак наразі світло вимикають лише у вечірні години.

Зокрема, завтра, 21 серпня, графіки відключень світла будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.

Як зазначив експерт у сфері енергетики Володимир Омельченко, в Україні графіки відключення світла можуть припинити застосовувати вже наступного тижня. Причиною є прогнозоване похолодання.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла