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По одній та дві черги: як в Україні вимикатимуть світло 21 серпня

Вівторок 20 серпня 2024 17:12
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По одній та дві черги: як в Україні вимикатимуть світло 21 серпня Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 21 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні, у всіх регіонах, завтра, 21 серпня, будуть діяти графіки відключень світла. Світло будуть вимикати у другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго, завтра світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.

У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години - без обмежень.

Споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Відключення світла в Україні

З травня цього року українська енергогенерація зазнавала численних обстрілів з боку РФ, що змусило енергетиків запровадити графіки відключення електроенергії. Влітку ситуація ускладнилася через аномальну спеку та ремонт енергоблоків на АЕС. Наприкінці липня становище покращилося, і з 29 липня графіки відключень більше не застосовувалися.

Однак з понеділка, 19 серпня, через повернення в Україну спеки, енергетики знову почали запроваджувати графіки відключень світла.

Зокрема, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук просила українців цього тижня економно використовувати електроенергію у пікові години - вранці та ввечері.

Більш детально про ситуацію з графіками - у матеріалі РБК-Україна.

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