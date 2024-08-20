На следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключения света, - глава "Укрэнерго"

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) - будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что в конце недели ожидается определенное спадание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях, что позволит скомпенсировать дефицит.

"И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - добавил глава "Укрэнерго".